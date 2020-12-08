شكرا لقرائتكم فاروق جعفر يعقد جلسة مع وزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد فاروق جعفر رئيس للجنة الفنية بنادى الزمالك جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الآن بمقر الوزارة لمناقشة أحوال الفريق الكروى بالقلعة البيضاء وخطة الفترة المقبلة بعد تولى لجنة مؤقتة تدير أمور الزمالك على ان يتم التنسيق بين اللجنة الفنية ولجنة الكرة التى يتولى رئاستها ايمن يونس

واستقرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك على تعيين لجنة فنية لإدارة شئون الكرة برئاسة فاروق جعفر وعضوية كل من أيمن يونس وتامر عبد الحميد "دونجا" ومحمد حلمى وأحمد عبد الحليم وحسين السيد، كما تم تعيين المستشار عماد عبد العزيز في اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى، بعد قبول استقالة المستشار محمد عطية.

وتسعى لجنة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أيمن يونس إلى المحافظة على القوام الأساسى للفريق الأول وتأمين اللاعبين من الرحيل، وخلق نوع من الاستقرار على صعيد ترضية النجوم من خلال العقود وصرف المستحقات خلال المرحلة المقبلة.\