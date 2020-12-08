كيف تخطط لجنة الكرة بالزمالك للحفاظ على القوام الأساسى للفريق؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى لجنة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أيمن يونس إلى المحافظة على القوام الأساسى للفريق الأول وتأمين اللاعبين من الرحيل، وخلق نوع من الاستقرار على صعيد ترضية النجوم من خلال العقود وصرف المستحقات خلال المرحلة المقبلة، حيث يرصد ”الخليج 365” ما تخطط له لجنة الكرة البيضاء فى التقرير التالى.

منح مصطفى محمد عقدا يليق به

أكد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك منح مصطفى محمد مهاجم الفريق عقدا يليق بقيمته من أجل مواصلة المشوار فى نادى الزمالك نظرا لحاجته إليه فى ظل العروض التى تنهال على اللاعب بعد تألقه الفترة الأخيرة مع الزمالك، ولفت الأنظار مع المنتخب الأوليمبى فى البطولة الأفريقية الأخيرة التى إستضافتها مصر العام السابق وتأهل من خلالها الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو.

عرف مصطفى محمد طريق الأضواء والشهرة وعالم البطولات حينما قاد المنتخب الأولمبى للفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً للمرة الأولى فى تاريخ الكرة المصرية، فضلا عن الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 بتسجيله 4 أهداف وتتويجه بلقب هداف البطولة التى أقيمت فى مصر، كما انضم لمنتخب مصر الأول، خلال التوقف الدولى الأخير، حيث لعب فى مباراتى توجو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

المهاجم الشاب يمتلك كل المقومات التي تجعله مهاجم مصر الأول خلال المرحلة المقبلة، شرط الاستمرار على نفس الأداء والمستوى فى ظل الأزمة الهجومية التى تمر بها مصر خلال السنوات الأخيرة بعد اعتزال الثنائى عمرو زكى وعماد متعب.

تعديل عقد شيكابالا و أوباما

وضعت لجنة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أيمن يونس لاعبين تحت المنظار داخل فريق الزمالك لتوفيق أضاعهم فى الفريق، ما يساهم فى فرض مزيد من الاستقرار فى صفوف الزمالك خاصة بعد الخروج من كأس مصر وخسارة لقب دورى أبطال أفريقيا امام الأهلى، وأبرزهم يوسف أوباما ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، خاصة فى ظل التزام الأخير وتألقه خلال الفترة الأخيرة، حيث ترغب إدارة الزمالك فى المحافظة على اللاعب بإبرام عقد يليق بقيمته.

الاتفاق على التجديد لـ ساسى والتوقيع خلال أسبوعين

أكد مهند عون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ، أنه تم عقد عدة جلسات مع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك، اتفق خلالها الطرفان علي تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال مهند عون في مداخلة هاتفية مع برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : تم عقد جلستين مع أيمن يونس وتم الاتفاق علي النواحي المالية ، وسيتم تجديد التعاقد رسميا خلال أسبوعين، ونفي مهند عون الانباء التي انتشرت مؤخرا عن رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك بعد تغيير إدارة النادي وإدارة الكرة، قائلا : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مشددا أن علاقة فرجانى ساسى بجمهور الزمالك على أفضل ما يرام.