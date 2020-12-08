شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن تجديد تعاقده مع والتر بواليا حتى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الجونة، عن تجديد تعاقده مع مهاجم الفريق والتر بواليا، ونشرت صفحة الجونة عبر تويتر صورة لمهاجم الفريق وعلقت "يسعدنا أن نعلن عن تجديد عقد لاعبنا والتر بواليا حتي موسم 2023 ".



الجونة

وفى وقت سابق، أكد الزامبى والتر بواليا، مهاجم الجونة، أنه لم يتلق أى عروض من الأهلى أو الزمالك، وأنه لا ينوى حسم مستقبله فى الوقت الحالى، لأن عقده مع الجونة يستمر حتى نهاية 2022، ما يجعل مصيره مرتبطاً بقرار إدارة النادى، لذا فهو يفضل الانتظار حتى نهاية العقد.

وقال بواليا، فى تصريحات لموقع "يان أفريكان فوتبول"، موسمى الأول كان جيدًا جدًا فى مصر، حققت 75% مما خططت له ولكنى أطمح للمزيد، أحرزت 13 هدفًا وأنهيت الموسم كثالث الهدافين".

وأضاف المهاجم الزامبى "مازال لدى عامين فى عقدى مع الجونة، هناك الكثير من العروض ولكن يبقى القرار حول مستقبلى بيد الإدارة، أنا حتى الآن لاعب في الجونة".

وبسؤاله عن تلقيه عروضاً من الأهلى والزمالك، قال مهاجم الجونة، "لا أمتلك سوى عرضين رسميين فقط من بين كل العروض التى وصلتني، الأول من الكويت الكويتى والثانى من الترجي التونسى، وأفضل الانتظار قبل حسم مستقبلي".

ويعد بواليا من أفضل مهاجمى الدورى الموسم الماضى بعد عبد الله السعيد الذى تربع على عرش الهدافين برصيد 17 هدفا ومحمد شريف في المركز الثانى برصيد 14 هدفا.