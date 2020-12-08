شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يظهر بالزى الجديد فى انطلاقة الدورى أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر فريق الكرة بالنادى الأهلى فى مباراة المقاصة يوم الأحد المقبل فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز بـ"الزى الجديد"، الذى تم تصميمه منذ عدة أسابيع عن طريق شركة الملابس المُتعاقد معها النادى، وتقرر ارتداء القميص الجديد فى أول جولة ببطولة الدورى بعدما تم الاتفاق على ذلك مع الشركة الراعية وبعدما قام مسئولو النادى بُمعاينة الزى الجديد الذى نال إعجابهم.

ويعود فريق الأهلى لاستئناف تدريباته، اليوم الثلاثاء، بعد الحصول على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدورى العام بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضى على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربى المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر الجارى حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتى تأتى لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقى عقب حسم الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.