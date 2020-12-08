شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما أوفى نجوم الأهلى بوعدهم لوليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع واقعة مثيرة بطلها حاوى الأهلى ومنتخبنا الوطنى وليد سليمان الذى غاب عن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة والتي كانت بين فريقه وغرميه التقليدي الزمالك بعد إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في دخول اللاعب بحالة نفسية سيئة وهو ما لاحظه زملائه اللاعبين.

وعقد لاعبو الأهلي الكبار جلسة مع زملائهم وتحدثوا مع وليد سليمان على طريقة الفيديو، وأكدوا له أنهم سيفوزون بالبطولة من أجله وسيقومون ببث فيديو الاحتفال مباشرة له وهو ما حدث بالفعل، حيث نجح الأهلي في حسم المباراة لصالحه وتوجوا بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخ النادي، بعد الفوز بنتيجة 2 / 1 وبالفعل قام لاعبو الأهلي بإرسال الفيديو لوليد سليمان.