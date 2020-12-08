شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يجتمع مع مسئولى الزمالك بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا بعد قليل فى مقر وزارة الرياضة مع اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، لبحث آخر مستجدات الأوضاع داخل الزمالك واعتماد التشكيل الجديد للجنة الكرة.

كما يحضر الاجتماع لجنة الكرة بتشكيلها الجديد والذى يضم فاروق جعفر وأيمن يونس وتامر عبد الحميد وأحمد عبد الحليم ومحمد حلمى وحسين السيد، كما يتضمن الحضور جميع مديرى الإدارات الذين تم تعيينهم أمس في اجتماع الوزير مع أحمد البكرى.

من ناحية أخرى ابتعد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك عن المشاركة في مباراة المقاولون المقرر لها السبت المقبل في افتتاح مباريات الزمالك بالدورى في الموسم الجديد، وذلك رغم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الذي تعرض له منذ فترة وكان سببا في غيابه عن المباريات الأخيرة للزمالك.

وحصل الونش علي راحة من التدريبات أمس، علي ان يشارك اليوم في التدريبات الجماعية للفريق وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لاستعادة مستواه الفني والبدني بسبب غيابه عن المباريات منذ فترة.

وانتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية أمس بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين ، كما عاد المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق، حيث كان يعانى من إصابة فى العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق فى مباراة طلائع الجيش، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، التى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع.