شكرا لقرائتكم خبر عن الحاوى وليد سليمان يعود للأهلى بعد غياب 16 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الحاوى وليد سليمان نجم هجوم الأهلى لتدريبات ومباريات فريقه بداية من اليوم الثلاثاء بعد تعافيه من فيروس كورونا، والذى أعلن إصابته به منذ يوم 22 نوفمبر الماضى، وهو الأمر الذى تسبب فى غيابه عن تدريبات ومباريات الأهلى لمدة 16 يوم وهى الفترة التى شهدت لعب الأهلى العديد من المباريات المهمة أهمها نهائى الكأس أمام طلائع الجيش وهى المباراة التى حمسها الفريق الأحمر بركلات الترجيح، وكذلك نهائى بطوة دورى أبطال افريقيا أمام الزمالك والتى حسمها الأهلى أيضاً بهدفين مقابل هدف واحد.

وأعلن وليد سليمان عن تعافيه ونجله سليم من فيروس كورونا، وذلك عقب تحول نتيجة مسحتهما الأخيرة، من إيجابية إلى سلبية، وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "حابب أشكر كل الناس اللى كلمتنى، وسألت عليا ودعتلنا بالشفاء الحمد لله أنا وسلمى وسليم خفينا والنتيجة سلبية وحالتنا كويسة الحمد لله حبيت أطمن كل الناس اللى بتحاول تكلمنى وأطمن الجمهور شكرًا ليكم جدًا".

كان الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، أعلن خروج وليد سليمان من المستشفى بعد اقتراب شفائه بشكل تام من فيروس كورونا، وقال محمد شوقى "وليد سليمان غادر المستشفى أمس بعدما أجريت له مسحة وأظهرت حاجته للإعادة، فهى ليست مسحة إيجايبة ولا سلبية، وبخبرتنا فى التعامل مع كورونا طالما ظهرت المسحة إعادة تكون المسحة التى تليها سلبية".

وأضاف محمد شوقى "وليد سليمان لم يتسرع ويدخل الجيم مثلما تردد، وليد لم تظهر عليه أى أعراض كل ما فى الأمر أنه مع كل مسحة تظهر إيجايبة قررنا عزله بالمستشفى لأن الفيروس أصاب أكثر من شخص فى أسرته، فقررنا دخوله المستشفى لسرعة شفائه وعزله، وأمضى هناك يومين".

ويستعد الأهلى لبدء بطولة الدورى يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة ثم السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 18 ديسمبر الجاري كما هو مُقترح حتى الأن ومن بعده النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا أحد يومي 22 و23 ديسمبر الجارى بمواجهة فريق سونيديب البطل النيجر بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الاهلي لقبها.