شكرا لقرائتكم الأهلى يظهر بـ"الزي الجديد" فى انطلاقة الدوري أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر فريق الكرة بالنادي الاهلي في مباراة المقاصة يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز بـ"الزي الجديد" الذي تم تصميمه منذ عدة اسابيع عن طريق شركة الملابس المُتعاقد معها النادي ، وتقرر إرتداء القميص الجديد في أول جولة ببطولة الدوري بعدما تم الإتفاق على ذلك مع الشركة الراعية وبعدما قام مسئولو النادي بُمعاينة الزي الجديد الذى نال إعجابهم.

ويعود فريق الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد الحصول على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضي على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربي المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتي تأتي لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقي عقب حسم الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك ثلاثى الأهلى وليد سليمان والمالى آليو ديانج وأحمد ياسر ريان فى مران الفريق المقرر له عصر اليوم الثلاثاء، بعد تعافيهم من فيروس كورونا الذى حرمهم من تدريبات ومباريات الأحمر الماضية، وأعلن الأهلى على مدار الأيام الماضية شفاء كل من وليد سليمان وديانج وريان من فيروس كورونا وجاهزية الثلاثى للمشاركة فى تدريبات ومباريات الفريق المقبلة.

وافتقد الأهلى جهود وليد سليمان وديانج فى نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك الذى فاز فيه الأحمر بهدفين لهدف، ثم مباراتى الاتحاد وطلائع الجيش فى نصف نهائى ونهائى كأس مصر اللتين فاز فيهما الأهلى بهدفين لهدف وبركلات الجزاء الترجيحية على التوالى، كما غاب أحمد ياسر ريان عن مباراتي الكأس.

وخاض الثلاثي فترة عزل منزلي طوال الأيام الماضية قبل تماثله للشفاء وخضع لبروتوكول التعافي من كورونا، فيما يترقب أحمد رمضان بيكهام نتيجة المسحة التى خضع لها خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من التدريبات حيث كانت آخر مسحة إيجابية.