شكرا لقرائتكم خبر عن صور مرتضى منصور على أسوار نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء عن قيام إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى بإزالة اللافتات التى تحمل اسم مرتضى منصور رئيس النادى السابق، بعد قرار اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى.

وحصل ”الخليج 365” على صور لسور نادى الزمالك وواجهات المبانى داخل النادى وهى تحمل اسم مرتضي منصور كما هي دون إزالة وفقا لما تردد مؤخرا.



سور نادي الزمالك



سور نادي الزمالك

من ناحية أخرى ابتعد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك عن المشاركة في مباراة المقاولون المقرر لها السبت المقبل في افتتاح مباريات الزمالك بالدورى في الموسم الجديد، وذلك رغم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الذي تعرض له منذ فترة وكان سببا في غيابه عن المباريات الأخيرة للزمالك.

وحصل الونش علي راحة من التدريبات أمس، علي ان يشارك اليوم في التدريبات الجماعية للفريق وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لاستعادة مستواه الفني والبدني بسبب غيابه عن المباريات منذ فترة.

وانتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية أمس بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين ، كما عاد المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق، حيث كان يعانى من إصابة فى العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق فى مباراة طلائع الجيش، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، التى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع.