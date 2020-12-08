شكرا لقرائتكم خبر عن مازن مرزوق: لم نحدد موعد السوبر المصرى وننتظر تعليمات كاف والاتحاد العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن كواليس استعدادات اللجنة لإدارة الموسم الجديد، وقال مرزوق فى تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أتمنى المساندة الإعلامية فى هذه المهمة الشاقة، عايزين المسابقة تكمل وهذا لن يتحقق إلا بتكاتف المنظومة بالكامل، وضعنا الآليات لتنفيذ كل البنود التى أعلناها، وأتمنى ألا يخالفها أحد، لكن لابد من وضع عقوبات لمن يخرج عن البنود، كانت المخالفات يتم تجميعها والبعض ما بيدفعش، وأكن العقوبة مالهاش لازمة، لكننا وضعنا عقوبات لتنفيذها.

وأضاف: نحاول تطوير المنظومة وأتمنى الالتزام من الأندية أكيد هيحصل خروج عن المألوف وأتمنى أن يكون فى حدود، اجتمعت مع الأندية وأخبرتهم باللوائح والنظام، كان فى اعتراض على المخالفات وخصم النقاط من بعض الأندية، ولكنهم تفهموا أننا نعمل للصالح العام، أنت بتدفع للاعبين ملايين وتيجى على الغرامة ومتدفعش ده مش مقبول.

وواصل: لم نحدد موعد مباراة السوبر حتى الآن، الدورى هيبدأ يوم 11 والأهلى هيروح كأس العالم للأندية ولسه هنقعد مع الشركة الراعية، ومافيش أى حاجة وصلت من الكاف بشأن السوبر الأفريقى.

واستكمل: بخصوص المحلة أتواصل معهم يومياً وهما شغالين على ملاحظات مديرية أمن الغربية وعندهم اجتماع يوم الخميس لمراجعة ما تم فى استاد المحلة واذا تم سيلعبون مع الأهلى والزمالك على ملعبهم ولكن اذا لم يتم سيلعبون على استاد طنطا

واختتم: العقوبات الخاصة بالملعب تخص لجنة المسابقات، لان المباريات يومياً، لكن الأمور الأخرى التى تحتاج تحقيقات ستحول للجنة الانضباط

البطولة العربية الجديدة حتى الآن مافيش أى معلومات عنها وفى انتظار المعلومات، والاسمايعلى لو كسب النهائى هيكون يوم 18، وبعدها ننتظر ما سيصدره الاتحاد العربى عن البطولة الجديدة ممكن يبقى فى خامس الدورى وبطل الكأس والاتحاد أحياناً يختار أحد الفرق.