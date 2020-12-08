شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يغيب عن مواجهة المقاولون فى افتتاح الدورى رغم شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعد محمود حمدى الونش مدافع الزمالك عن المشاركة فى مباراة المقاولون المقرر لها السبت المقبل فى افتتاح مباريات الزمالك بالدورى فى الموسم الجديد، وذلك رغم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الذى تعرض له منذ فترة وكان سببا فى غيابه عن المباريات الأخيرة للزمالك.

وحصل الونش على راحة من التدريبات أمس، على أن يشارك اليوم فى التدريبات الجماعية للفريق وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى لاستعادة مستواه الفنى والبدنى بسبب غيابه عن المباريات منذ فترة.

وانتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية أمس بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين، كما عاد المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق، حيث كان يعانى من إصابة فى العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق فى مباراة طلائع الجيش، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، التى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية المران.