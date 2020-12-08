شكرا لقرائتكم حسام غالى يحتفل بعيد ميلاد زوجته: "ربنا يخليكى لينا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل حسام غالى كابتن الأعلى السابق، بعيد ميلاد زوجته لميس أبو الفتوح، عبر حسابه الشخصى على انستجرام، ونشر الكابيتانو صوراً جمعته بزوجته وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد لزوجتى وحبيبتى..ربنا يخليكى لينا"، واستقر حسام غالى على خوض انتخابات النادى الأهلي المقبلة، بعد استقالته من منصبه كمدير للكرة فى نادى الجونة، وتلقى حسام غالي دعمًا من عدد كبير من رموز النادى الأهلي فى ظل امتلاكه شعبية كبيرة تؤهله لخوض الانتخابات والحصول على دعم أعضاء الجمعية العمومية.



حسام غالى



حسام غالي

فى سياق متصل، كشف أحمد أبو مسلم لاعب النادي الأهلي الأسبق أنه تعرض لموقع صعب للغاية حينما كان لاعباً في صفوف القلعة الحمراء، قائلاً: كنا نخوض مباراة قوية مع الأهلي أمام كيب تاون بجنوب أفريقيا وأراد حسام غالي قائد الأهلي السابق أن "يعمل فيا مقلب".

وتابع أبو مسلم في تصريحات صحفية: كنت هموت بسبب هذا المقلب ققد طلب مني حسام غالي مني النزول في حمام السباحة في فندق الإقامة بجنوب أفريقيا وهو يعرف أنني لا أجيد السباحة.

واستطرد : قلت لحسام غالي إنني لا أجيد السباحة لكنه نزل قبلي وقال لى إن الحمام "طوله مناسب" وأقنعنى بالتخلى عن الخوف، وفوجئت بعد نزولي أني مش عارف "أعوم" وكنت هاغرق لأن حمام السباحة كان عميق لكنه أنقذنى بعد ما "نشف دمى".