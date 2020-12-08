شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 15 أغسطس المقبل موعدا لإنتهاء الدورى الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، منتصف أغسطس المقبل موعدا لإنهاء الدورى العام الجديد 2020 -2021، والذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى، كما شددت اللجنة على استمرار المسابقة أثناء أولمبياد طوكيو التى تقام فى يوليو وأغسطس المقبلين، بدون لاعبى المنتخب المنتخب الأولمبى الذين سيختارهم شوقى غريب وعددهم 18 لاعبا للبطولة، وهو ما وافق عليه أغلب الأندية.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق،مؤخرا، جدول مباريات الدورى العام الذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إعلانه، وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الدورى الجديد إلا في حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.

وأضاف مازن مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وقال مرزوق فى اجتماعه باتحاد الكرة مع ممثلى الأندية أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.