شكرا لقرائتكم الأهلى يستعيد الثلاثى المصاب بكورونا فى مران اليوم بعد التعافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك ثلاثي الأهلي ، وليد سليمان والمالي آليو ديانج وأحمد ياسر ريان في مران الفريق المقرر له عصر اليوم ، الثلاثاء ، بعد تعافيهم من فيروس كورونا الذي حرمهم من تدريبات ومباريات الأحمر الماضية ، وأعلن الأهلي على مدار الأيام الماضية شفاء كلاً من وليد سليمان وديانج وأحمد ياسر ريان من فيروس كورونا وجاهزية الثلاثي للمشاركة في تدريبات ومباريات الفريق المقبلة.

وإفتقد الأهلي جهود وليد سليمان وديانج في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الذي فاز فيه الأحمر بهدفين لهدف ،ثم مباراتي الأتحاد وطلائع الجيش في نصف نهائي ونهائي كأس مصر اللتين فاز فيهما الأهلي بهدفين لهدف وبركلات الجزاء الترجيحية على التوالي كما غاب أحمد ياسر ريان عن مباراتي الكأس.

وخاض الثلاثي فترة عزل منزلي طوال الأيام الماضية قبل تماثله للشفاء وخضع لبروتوكول التعافي من كورونا ، فيما يترقب أحمد رمضان بيكهام نتيجة المسحة التى خضع لها خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من التدريبات حيث كانت أخر مسحة إيجابية .

ويعود فريق الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضي على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربي المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتي تأتي لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقي عقب حسم الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.