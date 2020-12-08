شكرا لقرائتكم المصرى يجدد تعاقده مع سعيدو سيمبورى 3 مواسم بعد اعتذاره للإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية اجتماعًا مع الدولي البوركينابي سعيدو سيمبوريه لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي كان قد وصل منذ ساعات للقاهرة قادمًا من العاصمة البوركينابية واجادوجو، وخلال الاجتماع تقدم اللاعب باعتذاره لمجلس إدارة النادي المصري والجهاز الفني للفريق وكذلك لزملاءه اللاعبين وجماهير النادي العظيمة بعد تغيبه عن الفريق خلال الفترة الماضية التي شهدت عودة اللاعب لبلاده.

وأكد سيمبورى تقبله التام لكافة قرارات مجلس إدارة النادي المصري في هذا الشأن ، كما قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع النادي والذي يستمر لثلاثة مواسم مقبلة اعتبارًا من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2023/2022.

وعقب نهاية الاجتماع الذي حضره محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي والمهندس عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا مجلس الإدارة وكذلك المستشار نصر عزام المكلف بمتابعة ملف اللاعب توجه اللاعب على الفور إلى معسكر الفريق المغلق ببرج العرب استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد للدوري والذي يستهل المصري مبارياته خلالها بملاقاة الاسماعيلي في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.