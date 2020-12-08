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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديديستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك والمقاولونوتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً وحتى الآن لم يتستقر لجنة المسابقات على ملعب اللقاء.
موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وركز باتشيكو على تدريبات الكرة وتطبيق بعض الجمل الفنية خلال المران.
وقام باتشيكو بتكليف معاونيه مدحت عبد الهادي واليكس كوستا بالإشراف على تنفيذ اللاعبين للبرنامج المحدد في المران.
موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وطالب باتشيكو اللاعبين خلال المران بالتركيز في المرحلة الاخيرة من الاستعدادات قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت المقبل امام المقاولون العرب.
واكد المدير الفني للاعبين اهمية ضربة البداية وضرورة التركيز في المرحلة القادمة للمنافسة على لقب الدوري مبكرا.
موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
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