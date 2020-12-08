شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا يعلق بالصور على قنبلة رايولا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، مجموعة من الصور على «إنستجرام» وهو يبتسم في التمرينات مع زملائه في أول ردة فعل على تصريحات وكيل أعماله مينو رايولا.

وطالب جاري نيفيل أسطورة اليونايتد، اللاعب الفرنسي بتصحيح التصريح المثير للجدل لوكيل أعماله، الذي أكد فيه ضرورة رحيل بوجبا في يناير، إلى فريق آخر قبل نهاية عقده في يونيو/حزيران 2022، وأكد رايولا عدم شعور النجم بالسعادة في اليونايتد، وأنه «لا يستطيع التعبير عن نفسه بالطريقة التي يريدها وبالشكل المتوقع منه، ويحتاج إلى التغيير بأجواء جديدة».

وشارك بوجبا المنضم من يوفنتوس في 2016، في 8 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ودخل التشكيلة الأساسية 5 مرات فقط، ولا يزال يعاني ليكون على مستوى التوقعات العالية للمشجعين.

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