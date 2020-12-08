شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى الأهلى قبل مباراة المقاصة فى الدورى بسبب إيهاب جلال والإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن وجود حالة من القلق فى النادى الأهلى قبل انطلاق الموسم الجديد، والذى يبدأه الفريق الأحمر بمواجهة قوية مع مصر المقاصة يوم الأحد المقبل، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير": الأهلى فيه حالة من السعادة والبهجة لكن بدأوا يقلقوا، بسبب حالة الإرهاق الشديد، وتحس إن اللاعيبة عايزة تاخد راحة وفى لاعيبة ما ريحيتش واتدربوا مع الفرق الأصغر، خاصة أن أول مباراة فى الدورى مع المقاصة يوم الأحد المقبل والوقت ضيق.

وأضاف شوبير "الدورى هيبدأ يوم الأحد واحتمال إن مباراة نهضة بركان فى السوبر الأفريقة تبقى يوم 18".

وأوضح "الميزة فى الأهلى إن وليد سليمان وديانج وريان رجعوا، والأهلى لديه عدد كافى من اللاعبين، لكن القلق إن الأهلى عايز يبدأ بداية قوية والمقاصة مع إيهاب جلال مختلف".

ويعود فريق الكرة الأول بالأهلى لاستئناف تدريباته، اليوم الثلاثاء، بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضى على حساب طلائع الجيش بالركلات الترجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربي المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتي تأتي لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقي عقب حسم الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

ويخضع أكثر من لاعب على هامش مران الفريق اليوم لاختبار طبي بعد تعرض أكثر من لاعب للإجهاد بسبب ضغط المباريات طوال الفترة الماضية وعلى رأسهم عمرو السولية وعلي معلول ومروان محسن فيما سيحضع الفريق لمسحة جديدة، بينما يعكف الجهاز الطبي على تجهيز اللاعبين المصابين وعلى رأسهم النيجيري جونيور أجاي.

وفي شأن آخر، قام مسئولو الأهلي بتفعيل عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والممتد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، بعد أن كان عقده يحمل بند يمنح الإدارة الحمراء الحق في فسخ العقد من طرف واحد دون تحمل اي شروط جزائية حال خسارة الفريق للقب بطولة دوري ابطال أفريقيا، وأكد مسئولو الأهلي أنه تم الاتفاق مع موسيماني علي الاستمرار كمدير فني للفريق مع منحه بعض الامتيازات الجديدة خاصة بعد قيادته الفريق لحصد الثلاثية هذا الموسم.