شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يدعو مجلس الخطيب لزيارة الزمالك ويكشف حقيقة فلوس كهربا والشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الإعلامى أحمد شوبير، محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وأعضاء مجلسه، لتلبية دعوة نادى الزمالك لزيارة القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة لإزالة الاحتقان بين الناديين، وقال شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "من البداية ساندنا اللجنة التى تم تعيينها لإدارة الزمالك، وأنا بلعب كانت فرحتنا بتبقى كبيرة جداً لما المنافسة بتستمر مع الزمالك للأسابيع الأخيرة، عندما كنت لاعباً فى الأهلى وبعدها قائدا للفريق، كنت أنزل الأول أحيى جمهور الزمالك وكنت بلقى تحية كبيرة جداً، وبعد المباراة كانت علاقاتنا مع اللاعيبة طيبة جداً، وعمر ما حصلى أزمة مع الجماهير".

وأضاف: تم استغلال بعض الأولاد الصغار المتعصبين لإثارة الأمر واحنا ساعات بنضحك ونهزر بكلمتين على فيس بوك، لا أنكر أهلاويتى، أنا ما كنتش حارس مرمى فى الصومال مع احترامى للصومال، لكن الدنيا واضحة بالنسبة للجميع.

واستكمل: هناك فرصة رائعة لإذابة الجليد بين الأهلى والزمالك، الوزارة نفسها ترعى عودة الوئام مرة أخرى، مجالس إدارة الأهلى والزمالك كانت الزيارات بينهم متبادلة، ويجب أن يلبى الخطيب ومجلس إدارته كاملاً دعوة الزمالك ويدخل بالكامل إلى نادى الزمالك، ويكون قبل بدء مسابقة الدورى العام.

وواصل: نتنافس فى الملعب، لكن يجب أن نعيد الهدوء والود، ريال مدريد وبرشلونة بيعملوا ممرات شرفية لبعض، والحمد لله ان معندناش جمهور فى الملاعب دلوقتى، ومانشستر سيتى واليونايتد بيهنوا ليغربول بالدورى عادى.

وأردف: أقرأ بيانات أن الزمالك مكانش فيه مليون وربع وفيه 32 مليون بتوع كهربا، طب إزاى.. القضية لسة فى المحكمة، وحتى الشناوى استأنف على حكم تغريمه.

واختتم: لجنة التفتيش لها الضبطية القضائية، والوزير منزلهاش الزمالك بس، ولازم نحترم الناس دى ومينفعش نقول اتشال ورق واتحط ورق، لا أحد فوق القانون.