تقرير.. ماذا تغير في اتحاد جدة منذ قدوم أحمد حجازي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ساهم المدافع المصري أحمد حجازي منذ انتقاله إلى فريق اتحاد جدة يوم 25 أكتوبر الماضي، في عودة الفريق للمنافسة من جديد على بطولة الدوري السعودي، بعدما أنهى الفريق مشواره في الموسم الماضي بمركز متأخر وهرب بشق الأنفس من الهبوط.

اتحاد جدة كان قد تعاقد مع حجازي بعد مرور جولتين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث كان قد خسر من الاتفاق في افتتاح الدوري بهدفين لهدف، أعقبه التعادل أمام الفتح بهدفين لكل فريق.

ومنذ انتقال حجازي إلى اتحاد جدة ولم يتذوق الفريق طعم الخسارة سواء في بطولة الدوري هناك أو حتى على صعيد البطولة العربية.

واستطاع الفريق في وجود حجازي الوصول للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة ويسبقه الأهلي بنقطة واحدة في المركز الثاني، وأمامهما الشباب بالمركز الثالث برصيد 14 نقطة، ويفصل اتحاد جدة عن المتصدر فريق الهلال 7 نقاط فقط.

في الدوري خاض حجازي حتى الآن 5 مباريات مع اتحاد جدة فاز على كل من الأهلي في ديربي جدة بهدفين دون رد، ، والقادسية بهدف دون رد، والوحدة بهدفين لهدف، والتعادل أمام الفيصلي والتعاون بنتيجة 1-1، أي استطاع الفريق جمع 11 نقطة من أصل 12 في حصيلته حتى الآن.

وفي البطولة العربية، تعادل فريق اتحاد جدة مع الشباب في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية "كأس محمد السادس" بهدف لكل فريق.