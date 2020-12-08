شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجدد تعاقده مع سعيدو سيمبورى 3 مواسم بعد اعتذاره للإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة الأستاذ سمير حلبية اجتماعًا مع الدولى البوركينابى سعيدو سيمبورى لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة، والذى كان قد وصل منذ ساعات للقاهرة قادمًا من العاصمة البوركينابية واجادوجو، وخلال الاجتماع تقدم اللاعب باعتذاره لمجلس إدارة النادى المصرى والجهاز الفنى للفريق وكذلك لزملائه اللاعبين وجماهير النادى العظيمة بعد تغيبه عن الفريق خلال الفترة الماضية التى شهدت عودة اللاعب لبلاده.

وأكد سيمبورى تقبله التام لكل قرارات مجلس إدارة المصرى فى هذا الشأن، كما قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع النادى والذى يستمر لثلاثة مواسم مقبلة اعتبارًا من الموسم المقبل 2021/2020 حتى نهاية موسم 2023/2022.

وعقب نهاية الاجتماع الذى حضره محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة النادى والمهندس عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا مجلس الإدارة والمستشار نصر عزام المكلف بمتابعة ملف اللاعب توجه اللاعب على الفور إلى معسكر الفريق المغلق ببرج العرب استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد للدورى، والذى يستهل المصرى مبارياته خلالها بملاقاة الإسماعيلى فى المباراة المقرر إقامتها فى الخامسة مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.



سعيدو سيمبورى



سعيدو سيمبورى

وأعلن الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى، بقيادة على ماهر، قائمة الفريق النهائية التى ستمثل أبناء المدينة الباسلة فى الدورى العام المقبل.

وأعلن الموقع الرسمى للمصرى القائمة عبر صفحته الرسمية على تويتر، وجاءت على النحو التالى : حراسة المرمى أحمد مسعود – أحمد دعدور – عصام ثروت – محمد شحاته، خط الدفاع : علاء عطا – محمد صالح – حجاج عويس – محمد جابر – أحمد شديد قناوى – إسلام صلاح – كريم العراقى – محمود حمد – أحمد شوشة – معاذ أنور، خط الوسط : فريد شوقى – عمر كمال عبد الواحد – عمرو موسى – أحمد رفعت – مصطفى سلطان – إيزى إيميكا – إسلام عطية – محمد عنتر – حسن على – سعيدو صنبورى – إبراهيم سعيد – على حمدى، خط الهجوم : كازادى كاسونجو – أحمد جمعة – أوستن أموتو – جريندو عبد اللطيف – زياد فرج.