شكرا لقرائتكم المقاولون يجهز هيثم الجوينى لمنافسة الجزيرى وسالم في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تجهيز التونسى هيثم الجوينى للمشاركة فى قيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل منافسة شرسة مع مواطنه التونسى سيف الدين الجزيرى ومحمد سالم، ويعمل النحاس على منح الفرصة للوافد الجديد خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، خاصة مع تلاحم المباريات ومشاركة المقاولون فى أكثر من بطولة وأبرزها الكونفدرالية الأفريقية.

ويطمح الجهاز الفنى للمقاولون فى استغلال الخبرات التونسية للثلاثى، الجوينى والنغموشى والجزيرى خلال المواجهة المرتقبة للذئاب مع النجم الساحلى التونسى فى دور ال 32 بكأس الكونفدرالية، عقب التغلب مؤخرا على أرتا سولار بطل جيبوتى بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1 فى الدور التمهيدى الأول.

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: احمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.

وكان المقاولون قد حقق فوزاً عريضاً عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.

ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.

من جانبه، علق علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على قرعة مسابقة الدورى العام، والتى كشفت عن اصطدام ذئاب الجبل بنادى الزمالك فى أول مباراة بالموسم الجديد، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ "الخليج 365"، الفرق الصغيرة هى من تخشى مواجهة الأهلى والزمالك، المقاولون صنع اسمه بين الكبار وتلك المواجهات فى بداية الموسم تمنحنا تركيز أكبر وإصرار على تقديم أفضل أداء، لاعبونا رجال وعلى قدر المسئولية.

وأضاف عبد الغنى، تنتظرنا مباريات قوية فى ديسمبر، ولكننا نثق فى لاعبينا، فريق الزمالك محترم ولديه مجموعة مميزة، ولكننا حققنا نتيجة إيجابية أمامه فى الدور الثانى بالموسم الماضى، ونطمح لمواصلة العروض القوية، سواء كان الزمالك أو أى فريق آخر نحترم الجميع.