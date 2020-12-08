شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يجهز الجوينى لقيادة هجوم المقاولون ومنافسة مع الجزيرى وسالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تجهيز التونسى هيثم الجوينى للمشاركة فى قيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل منافسة شرسة مع مواطنه التونسى سيف الدين الجزيرى ومحمد سالم، ويعمل النحاس على منح الفرصة للوافد الجديد خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، خاصة مع تلاحم المباريات ومشاركة المقاولون فى أكثر من بطولة وأبرزها الكونفدرالية الأفريقية.

ويطمح الجهاز الفنى للمقاولون فى استغلال الخبرات التونسية للثلاثى، الجوينى والنغموشى والجزيرى خلال المواجهة المرتقبة للذئاب مع النجم الساحلى التونسى فى دور ال 32 بكأس الكونفدرالية، عقب التغلب مؤخرًا على أرتا سولار بطل جيبوتى بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1 فى الدور التمهيدى الأول.