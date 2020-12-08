شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاصة في انطلاق الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الكرة الأول بالأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازه لمدة 48 ساعة، استعداداً لانطلاق بطولة الدوري العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضي على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربي المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري حسب التقارير الصادرة مؤخراً والتي تأتي لتحديد الفائز بلقب السوبر الافريقي عقب حسم الأهلي لبطولة دوري أبطال افريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الافريقية.

ويخضع أكثر من لاعب على هامش مران الفريق اليوم لاختبار طبي بعد تعرض أكثر من لاعب للإجهاد بسبب ضغط المباريات طوال الفترة الماضية وعلى رأسهم عمرو السولية وعلي معلول ومروان محسن فيما سيحضع الفريق لمسحة جديدة، بينما يعكف الجهاز الطبي على تجهيز اللاعبين المصابين وعلى رأسهم النيجيري جونيور أجاي.

وفي شأن أخر ، قام مسئولو الأهلي بتفعيل عقد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني والممتد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، ،بعد ان كان عقده يحمل بند يمنح الإدارة الحمراء الحق في فسخ العقد من طرف واحد دون تحمل اي شروط جزائية حال خسارة الفريق للقب بطولة دوري ابطال افريقيا، واكد مسئولو الأهلي انه تم الاتفاق مع موسيماني علي الاستمرار كمديراً فنيا للفريق مع منحه بعض الامتيازات الجديدة خاصة بعد قيادته الفريق لحصد الثلاثية هذا الموسم.