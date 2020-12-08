إبراهيم حسن: بدر بانون لاعب جيد بس عادي ..والأهلي سيئ فنيًا مع موسيماني

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن حسام حسن المدير الفني للفريق تفوق على الجنوب افريقي موسيماني في نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "on time sports" ان المباريات الأخيرة التي حقق الأهلي الفوز فيها مع موسيماني كان الأسوأ فنيا وحسام حسن تفوق على مدرب الأهلي وكذلك مباراة الزمالك في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا ونهائي الكأس أمام طلائع الجيش جماهير الأهلي تعلم جيدا أن الأداء سيئ.

وتابع: بدر بانون مدافع الأهلي الجديد كويس لكن عادي الأهلي يقدر على التعاقد مع لاعبين أعلى منه.

واختتم الكابتن "إبراهيم حسن" تصريحاته قائلا: المبالغ الكبيرة الموجودة حاليا في الدوري المصري تهريج لا يوجد لاعب يستحق 50 مليون وهذا يجعل اللاعب "يتدلع" ومستواه غير ثابت، إحنا روحنا الزمالك بـ 225 ألف جنيه أنا وحسام.