شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد للمقاصة في "انطلاقة" الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الكرة الأول بالأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضي على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربي المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتي تأتي لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقي عقب حسم الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

ويخضع أكثر من لاعب على هامش مران الفريق اليوم لاختبار طبي بعد تعرض أكثر من لاعب للإجهاد بسبب ضغط المباريات طوال الفترة الماضية وعلى رأسهم عمرو السولية وعلي معلول ومروان محسن فيما سيحضع الفريق لمسحة جديدة، بينما يعكف الجهاز الطبي على تجهيز اللاعبين المصابين وعلى رأسهم النيجيري جونيور أجاي.

وفي شأن آخر، قام مسئولو الأهلي بتفعيل عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والممتد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، بعد أن كان عقده يحمل بند يمنح الإدارة الحمراء الحق في فسخ العقد من طرف واحد دون تحمل اي شروط جزائية حال خسارة الفريق للقب بطولة دوري ابطال أفريقيا، وأكد مسئولو الأهلي أنه تم الاتفاق مع موسيماني علي الاستمرار كمدير فني للفريق مع منحه بعض الامتيازات الجديدة خاصة بعد قيادته الفريق لحصد الثلاثية هذا الموسم.