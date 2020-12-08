«من نادي القرن الأوروبي إلى نادي القرن الأفريقي»: نهنئكم بالفوز باللقب التاسع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص نادى ريال مدريد على إرسال برقية تهنئة إلى النادى الأهلى بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية للبطولة بهدفين مقابل هدف، وجاءت برقية ريال مدريد كالتالى:

من نادي القرن الأوروبي إلى نادي القرن الأفريقي: نيابة عن رئيسنا فلورنتينو بيريز وجميعنا في ريال مدريد، نود أن نهنئكم بالفوز على اللقب التاسع من دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الإنجاز العظيم، أصبح الأهلي الأكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقة المرموقة، وهذا إنجاز عظيم يجب أن تفتخروا به.

نود أن تقدموا تهانينا إلى الرئيس ومجلس الإدارة والمدير الفني وطاقمه واللاعبين، وقبل كل ذلك جماهيركم التي نعلم مدى دعمها للفريق وولائها له.