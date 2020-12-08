شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مرتضى منصور وتيجانا وأمير «هما اللي عملوا فريق الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق ان فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فريق قوي وكامل ومتكامل ولا يحتاج لاي اضافات أو تدعيم في الموسم الجديد.
واعترف الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي: ان من يتحدث عن طفرة منظومة الكرة وتالق فريق الكرة بالزمالك لابد ان ينسب الفضل في هذا الفريق إلى المستشار مرتضي منصور ونجله أمير المشرف العام على الكرة السابق واسماعيل يوسف عضو المجلس ورئيس لجنة الكرة بالنادي
وقال الغندور: مرتضي وتيجانا وامير هما اللي عملوا الفريق ده لنادي الزمالك ولازم يخدوا حقهم .
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