شكرا لقرائتكم خبر عن يونس: أنا رئيس لجنة الكرة والتشكيل الجديد لم يعلن رسميا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك أن التشكيل الجديد للجنة المتداول حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم اعلانه في القناة الرسمية للنادي من خلال خالد الغندور ليس صحيح وليس نهائيا.

وقال أيمن يونس ان تشكيل اللجنة الرسمي والنهائي لم ويلعن حتي هذه اللحظة وسيتم إعلانه رسميا من خلال اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير النادي عقب اجتماعي معهم بصفتي رئيس اللجنة لعرض الاسماء المقترحة والاستقرار على التشكيل الجديد بشكل نهائي.

وواوضح يونس انه رئيس لجنة الكرة رسميا حتي هذه اللحظة واذا تم انضمام أي اسم من نجوم ورموز الزمالك اكبر منه سنا سيتنازل عن رئاسة اللجنة له.

وترددت انباء عن التشكيل الجديد للجنة الكرة التي ستضم احمد عبدالحليم ومحمد حلمي وتامر عبدالحميد دونجا وفاروق جعفر إلى جانب ايمن يونس رئيس اللجنة على ان يتولي اشرف قاسم مهمة الاشراف على الكرة وعبدالحليم على مديرا للكرة.