شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يسقط في فخ التعادل أمام إيبار في الليجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خيم التعادل السلبي على المباراة التي حل فيها فالنسيا ضيفا على إيبار في ختام الجولة 12 بالدوري الإسباني «الليجا». وعلى ملعب (إيبوروا)، فشل الفريقان في الوصول لطريق الشباك على مدار 90 دقيقة. ويعد هذا هو التعادل الثالث لإيبار خلال آخر 4 جولات، الخامس في الموسم الجاري. وأضاف الفريق الباسكي نقطة لرصيده الذي أصبح 14 نقطة في المركز 11 مؤقتا.
من جانبه، فشل فالنسيا في تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي تعادلين وخسارة، ليكتفي الفريق بالفوز الوحيد الذي حققه 4-1 على ريال مدريد بداية الشهر الماضي. وأصبح رصيد «الخفافيش» 13 نقطة في المركز 13 مؤقتا.
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