موعد انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد

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جدة - عمرو شويل موعد انطلاق الدورى المصرى الموسم الجديد



كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، مواعيد وملاعب الأسابيع السبعة الأولى من عمر الدورى الممتاز الجديد لكرة القدم 2020 -2021.

موعد انطلاق الدورى المصرى الموسم الجديد



وينطلق الموسم الجديد يوم 11 ديسمبر الجارى بمباراة إنبى مع ضيفه نادى أسوان في الثانية والنصف ظهرا على استاد بتروسبورت.

موعد انطلاق الدورى المصرى الموسم الجديد



وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الدورى الجديد إلا فى حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدورى لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.

موعد انطلاق الدورى المصرى الموسم الجديد



وأضاف مازن مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

موعد انطلاق الدورى المصرى الموسم الجديد



وأكد مرزوق أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات الكورونا، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا، مشيرا إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمال طبى.

موعد انطلاق الدورى المصرى الموسم الجديد



وقال مرزوق فى اجتماعه باتحاد الكرة مع ممثلى الأندية أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

موعد انطلاق الدورى المصرى الموسم الجديد



وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.