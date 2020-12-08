منتخب الشباب يطير اليوم إلى تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين، إلى تونس اليوم الثلاثاء للمشاركة فى بطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب فى موريتانيا 2021، وحرص الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على مؤازرة منتخب الشباب قبل السفر، وتابع جمال محمد علي، آخر استعدادات شباب الفراعنة من حيث حجز الملاعب ومكان الاقامة والانتقالات قبل السفر إلى تونس، لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا خلال الفترة من 15 إلي 28 ديسمبر الجارى والمؤهلة لكأس الأمم بموريتانيا 2021.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مؤازرة منتخب مصر للشباب، قبل السفر وعقد جلسة مع اللاعبين فى المعسكر وأكد صبحي علي مؤازرة المنتخب المصري للشباب لكرة القدم بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، خلال تصفيات بطولة افريقيا في تونس، والتي يتنافس فيها منتخبات "مصر -المغرب -الجزائر -تونس -ليبيا" ويتأهل من هذه التصفيات منتخبين لبطولة أمم افريقيا المقرر اقامتها في موريتانيا مارس 2021.

وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم كل المنتخبات القومية في جميع الالعاب لتنافس علي البطولات الدولية، حيث ان الوزارة تعمل علي تذليل كل العقبات للمنتخب وذلك قبل سفرهم الي تونس اليوم للمشاركة في تصفيات بطولة أمم أفريقيا.