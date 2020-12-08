إبراهيم حسن يكشف رأيه في بدر بانون مدافع الأهلي

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، رأيه في أداء المدافع المغربي بدر بانون المنضم حديثا للنادي الأهلي.

وشارك بدر بانون في أولى مبارياته مع الأهلي أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، الذي توج به الأهلي.

وقال حسن خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " بانون لاعب جيد ولكنه ليس سوبر فهو لاعب عادي، والأهلي بامكانه التعاقد مع مدافعين

أفضل منه".

وكان النادي الاهلي اعلن ضم بدر بانون لمدة اربعة سنوات قادما من الرجاء البيضاوي المغربي.

وعن أسعار اللاعبين في الدوري المصري، علق إبراهيم حسن، " أسعار اللاعبين في مصر تهريج ولا يوجد لاعب يستحق المبالغ التي نسمعها، باستثناء رمضان صبحي فهو اللاعب الوحيد ال1ي يمكن أن يدفع فيه

رقم كبير".

وعن خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، "بطولة كأس مصر كانت في متناول الاتحاد السكندري مع احترامي للأهلي أكبر ناد في إفريقيا، وكانت المباراة حمل كبير علينا".

وأتم "حسام حسن تفوق على موسيماني، نحن نتحدث كرة قدم، حتى الأهلاوية المتعصبين يعلمون أن الزمالك كان أفضل من الأهلي ونحن أيضًا كنا أفضل، أنا لم أر مباراة للأهلي فنيًا جيدة منذ أن جاء موسيماني، لم أر مباراة جيدة غير مباراة الوداد في المغرب غير ذلك لا".