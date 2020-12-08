محمد عادل فتحي يعلق على مواجهة المقاولون والنجم الساحلي بالكونفدرالية

تحدث محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب عن مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي في دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

وتأهل المقاولون العرب لدور 32 بالكونفدرالية، بعدما اكتسح ارتا سولار الجيبوتي بعشرة أهداف مقابل هدف بمجموع لقائي الذهاب والعودة بدور الـ 64.

وقال عادل فتحي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " لا نخشى النجم الساحلي ونحترم خصمنا وسنقدم ما علينا في المباراتين ومقتنع بأن لكل مجتهد نصيب ولا نخاف من النجم فنحن ذئاب الجبل".

واضاف "الموسم المقبل سيكون شرس وكله سيكون في صالح

الكرة المصرية ومنتخب مصر ومن الصعب التكهن ببطل الدوري والهابطين وفرق المربع الذهبي بالموسم الجديد".

وعن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي " يتبقى جزء من قيمة صفقة وهي مجدولة حسب اتفانا مع الأهلي في العقد الموقع بين الطرفين".

وأتم "طاهر محمد طاهر استطاع اقناع موسيماني بقدراته مع الأهلي بدليل أنه أشركه أساسيا في مباراة نهائي الكأس".