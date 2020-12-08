تحدث محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب عن مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي في دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.
وتأهل المقاولون العرب لدور 32 بالكونفدرالية، بعدما اكتسح ارتا سولار الجيبوتي بعشرة أهداف مقابل هدف بمجموع لقائي الذهاب والعودة بدور الـ 64.
وقال عادل فتحي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " لا نخشى النجم الساحلي ونحترم خصمنا وسنقدم ما علينا في المباراتين ومقتنع بأن لكل مجتهد نصيب ولا نخاف من النجم فنحن ذئاب الجبل".
واضاف "الموسم المقبل سيكون شرس وكله سيكون في صالح
وعن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي " يتبقى جزء من قيمة صفقة وهي مجدولة حسب اتفانا مع الأهلي في العقد الموقع بين الطرفين".
وأتم "طاهر محمد طاهر استطاع اقناع موسيماني بقدراته مع الأهلي بدليل أنه أشركه أساسيا في مباراة نهائي الكأس".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل فتحي يعلق على مواجهة المقاولون والنجم الساحلي بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.