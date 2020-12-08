شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يدافع عن لاعبيه بعد الخسارة أمام توتنهام: لاعبو آرسنال نفذوا تعليماتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مايكل أرتيتا مدرب آرسنال، إن لاعبي فريقه نفذوا كل ما طلبه منهم خلال قمة لندن التي انتهت بهزيمة فريقه 0-2 أمام الجار توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستحوذ فريق أرتيتا على الكرة بنسبة 70%، لكن هدفين رائعين حملا توقيعي سون هيونج مين وهاري كين منحا فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الفوز والعودة إلى صدارة الترتيب.

ويقبع آرسنال، الذي خسر في 5 من آخر 7 مباريات خاضها في الدوري، في المركز 15 بين فرق البطولة (20 فريقا) ويواجه أسوأ بداية موسم طوال مشاركته في الدوري الممتاز.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين بعد المباراة «بالنسبة للأداء، فقد نفذ اللاعبون كل ما طلبته منهم. كل شيء على الإطلاق». وتابع «إذا نظرت إلى جميع الأرقام والإحصاءات، فإنها جميعا تأتي في صالحنا لكن في النهاية التهديف هو الفيصل».

ورغم ضغطه على صاحب الأرض، فشل آرسنال في التغلب على دفاع توتنهام المنظم، بينما لم يشكل أوباميانج وألكسندر لاكازيت خطورة على المنافس أيضا كما كان يفترض.

وأحرز أوباميانج هدفين فقط في الدوري هذا الموسم، بينما سجل لاكازيت ثلاثة، ولم يهز الشباك سوى مرة واحدة منذ 28 سبتمبر الماضي. وسجل آرسنال 10 أهداف فقط في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم، بينما أحرز سون وكين فيما بينهما 18 هدفا حتى الآن.