شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثهامبتون يستعيد نعمة الانتصارات بهدفين في شباك برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد ساوثهامبتون، نغمة الفوز في البريميير ليج بعد أن حقق انتصارا صعبًا خارج قواعده على برايتون آند هوف ألبيون (2-1) في ختام الجولة الـ11 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى ملعب (فالمر)، انتهت الـ45 دقيقة الأولى بهدف في كل شبكة، حيث افتتح أصحاب الأرض سجل الأهداف في الدقيقة (26) من ركلة جزاء سجلها باسكال جروس، لكن الضيوف تمكنوا من العودة للقاء بهدف التعادل في آخر دقيقة بالشوط عن طريق المدافع الدنماركي يانيك فيسترجارد.

وعندما دخلت المباراة أمتارها الأخيرة، وضع المهاجم المخضرم داني إنجز فريقه ساوثهامبتون في المقدمة بهدف ثان من نقطة الجزاء في الدقيقة (81).