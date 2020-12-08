شكرا لقرائتكم خبر عن مونزا الإيطالي يضم بالوتيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مونزا الإيطالي، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية، تعاقده رسميًا مع المهاجم الدولي السابق ماريو بالوتيلي. وقال النادي، خلال بيان رسمي:جاء ماريو بالوتيلي لتعزيز صفوف مونزا، ووقع عقدًا حتى 30 يونيو 2021.

وأضاف البيان: بعد فترة قضاها في مانشستر سيتي، أعاده سيلفيو بيرلسكوني وأدريانو جالياني إلى إيطاليا في يناير 2013 وساعد في عودة ميلان إلى دوري أبطال أوروبا بتسجيله 12 هدفا في الكالتشيو.