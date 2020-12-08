شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يخشى الأخطاء الدفاعية القاتلة خلال معركة يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقى الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، باللوم على الأخطاء الدفاعية التي يرتكبها الفريق، كما دافع عن القائد ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه ليس له دخل في الأهداف التي تلقتها شباك البارسا.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية مواجهة يوفنتوس بدوري الأبطال حتى هذه اللحظة لا يزال في هجومنا، الكثير من الكرات التي تخرج من قدم ميسي.

أضاف: أتفق تماما أنه في حال خسارة الفريق، يتم البحث عن ميسي لاتهامه بأنه المذنب لأنه أفضل لاعب في العالم، ولكن ليو لا يرتكب أخطاء دفاعية. فهم سجلوا فينا أهدافا لا يمكن أن تدخل مرمانا.

وتمنى المدرب، عدم تكرار تلك الأخطاء مجددا خلال مواجهة البيانكونيري، وأن يعود الفريق لطريق الانتصارات من جديد، حيث في حال فوزه في مواجهة الغد، سيتأهل فريقه للدور ثمن النهائي كأول مجموعته.