شكرا لقرائتكم خبر عن هوفنهايم يقسو على أوجسبورج بثلاثية في البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد لاعب الوسط النمساوي فلوريان جريليتش، فريقه هوفنهايم للفوز على ضيفه أوجسبورج 3-1، في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».
وسجل جريليتش، الهدفين الأول والثاني لهوفنهايم في الدقيقتين (17، 46)، وتكفل التوجولي ايلاس بيبو بالهدف الثالث في الدقيقة (51) فيما سجل الإيطالي دانييل كاليوري الهدف الوحيد لأوجسبورج في الدقيقة (31). الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 12 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن أوجسبورج صاحب المركز الحادي عشر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر هوفنهايم يقسو على أوجسبورج بثلاثية في البوندسليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.