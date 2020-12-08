شكرا لقرائتكم خبر عن هوفنهايم يقسو على أوجسبورج بثلاثية في البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد لاعب الوسط النمساوي فلوريان جريليتش، فريقه هوفنهايم للفوز على ضيفه أوجسبورج 3-1، في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

وسجل جريليتش، الهدفين الأول والثاني لهوفنهايم في الدقيقتين (17، 46)، وتكفل التوجولي ايلاس بيبو بالهدف الثالث في الدقيقة (51) فيما سجل الإيطالي دانييل كاليوري الهدف الوحيد لأوجسبورج في الدقيقة (31). الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 12 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن أوجسبورج صاحب المركز الحادي عشر.