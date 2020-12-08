شكرا لقرائتكم خبر عن لوف عن معركة ألمانيا في تصفيات المؤهلة للمونديال: هدفنا تصدر مجموعتنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف يواخيم لوف مدرب ألمانيا المجموعة التي وقع بها منتخب بلاده في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 بأنها مثيرة، رغم إقراره بأفضلية حظوظ المانشافت في التأهل. وقال لوف من المؤكد أننا الأوفر حظا، أمر طبيعي أن يكون هدفنا تصدر المجموعة.
وتابع: إنها مجموعة مثيرة بشكل عام، وأشار المدرب المخضرم إلى رومانيا تحديدا مبرزا أن هذا الفريق يضم لاعبين رائعين في صفوفه. وفيما يخص آيسلندا، أوضح أنه فريق «منظم للغاية ويلعب كرة قدم هجومية.
ووضعت القرعة التي أقيمت بزيورخ في سويسرا المنتخب الألماني مع كل من رومانيا وآيسلندا وشمال مقدونيا وأرمينيا وليشتنشتاين في المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية.
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