مدرب بلجيكا: سنواجه منتخبات تنافسية خلال تصفيات مونديال 2022

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، رضاه بالمجموعة التي أوقعته فيها قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 بقطر. وقال مارتينيز، خلال مؤتمر صحفي عقب القرعة التي جرت بشكل افتراضي بمدينة زيوريخ السويسرية: «سعيد بالقرعة سنواجه 4 منتخبات تنافسية، وكل واحد منها لديه نقاط قوته الخاصة».
ومن المتوقع أن يكون منتخب ويلز هو المنافس الأول لـ«الشياطين الحمر» على بطاقة التأهل المباشر في المجموعة الخامسة. وقال في هذا الصدد: «ويلز بلد تعشق كرة القدم، ولديها منتخب قوي جدا. مدربهم ريان جيجز أيضا يعمل مع مواهب شابة للغاية».
وأوقعت القرعة التي أقيمت بشكل افتراضي، بمدينة زيوريخ السويسرية، منتخب بلجيكا ضمن المجموعة الخامسة بجانب منتخبات ويلز والتشيك وبيلاروسيا وإستونيا.
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