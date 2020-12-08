شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي يتلقى العزاء في والده بسرادق في المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الكابتن عمرو ذكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، مساء الإثنين، العزاء في وفاة والده بسرادق العزلجاء بمدينة المنصورة، وسط حضور عدد كبير من أهالى وزملاء اللاعب السابقين.

حيث اقام اللاعب السابق واشقائه صابر ذكى ومحمد ذكى، سرادق عزاء لوالدهم بشارع الجلاء بمدينة المنصورة ووقفوا في حالة بكاء شديد لتلقى العزاء في والدهم والذى وافته المنية مساء الاحد، بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجنازة، عصر الثلاثاء، بمقابر الأسرة بالعيسوي.

وكان الكابتن عمرو زكى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، نشر صورته مع والده في فراش المرض عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك منذ عدة أيام، وطالب متابعيه الدعاء لوالده لمروه بأزمة صحية .

اللاعب عمرو زكى يتلقى العزاء فى والده

اللاعب عمرو زكى يتلقى العزاء فى والده

اللاعب عمرو زكى يتلقى العزاء فى والده

اللاعب عمرو زكى يتلقى العزاء فى والده

اللاعب عمرو زكى يتلقى العزاء فى والده

يذكر أن عمر زكي من مواليد مدينة المنصورة، ورحل إلى محافظة بورسعيد ليلعب لأشبال نادي المريخ، وعاد بعدها إلى موطنه المنصورة ولعب في فريق تحت 16 سنة مع الكابتن حمدي الصباغ غير ان المرحوم حسن مجاهد مدرب المنصورة الراحل التقطه وتم تصعيده وهو في هذه السن الصغيره إلى الفريق الأول وظل يلعب بالمنصورة أربعة مواسم متصلة، وفى بداية موسم 2003-2004 انتقل إلى نادى انبى بمقابل مادى تجاوز المليون جنيه ليشارك معه لعدة مواسم ويحقق معه بطولة كأس مصر عام 2005 وهى أول بطولة في تاريخ نادى انبى وينهى عمرو أيضا الدور الأول لموسم 2005-2006 هدافا للدوري ليدخل مع المنتخب في غمار البطولة الأفريقية التي أقيمت بمصر عام 2006 ويحرز اغلى هدف للمنتخب المصري في البطولة وهو هدف الفوز على السنغال في مباراة الدور قبل النهائي ومن قبلها في مباراة دور الثمانية أمام الكونغو الديمقراطية، وانتقل لنادى الزمالك من موسم 2006 وحتى 2012 وكان يلقب بالبلدوزر.