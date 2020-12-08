شكرا لقرائتكم خبر عن لوف يدافع عن نفسه بعد زلزال إسبانيا: نسير في الطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يرى يواخيم لوف مدرب ألمانيا، سببا للتشكيك في المنتخب، وسط عملية إعادة هيكلة، رغم هزيمة ساحقة الشهر الماضي أمام إسبانيا (6-0)، في دوري الأمم الأوروبية، وهي أثقل هزيمة للفريق في مباراة رسمية.
وقال لوف، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن الفريق يسير في الطريق الصحيح، استعدادا لبطولة أوروبا العام المقبل. وأضاف: «كلنا نشعر بخيبة أمل وبغضب شديد من تلك النتيجة، لكننا مقتنعون تماما بالطريق الذي سلكناه في عام 2019 ولا يوجد سبب للانزعاج».
ويتولى لوف تدريب ألمانيا منذ 14 عاما وهو رقم قياسي، وقاد بلاده للفوز بكأس العالم 2014، وبدأ عملية إعادة هيكلة شاملة للفريق بعد الخروج من الدور الأول في كأس العالم 2018.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر لوف يدافع عن نفسه بعد زلزال إسبانيا: نسير في الطريق الصحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.