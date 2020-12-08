شكرا لقرائتكم رئيس اللجنة الأولمبية: إيقاف مجلس الزمالك أمر نهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أن قرار إيقاف مجلس الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لمدة 4 سنوات من قبل وزارة الرياضة، هو قرار لا رجعة فيه، وقال حطب فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: لائحة الزمالك.. ممدوح عباس رفع قضية وطالب اللجنة الأولمبية بإلغائها وكسب القضية واستئنفنا ضد هذا الحكم، وكذلك الزمالك استأنف، والاستئناف يوقف التنفيذ، وفى حالة أقر مركز التسوية والتحكيم بإلغاء اللائحة سيتم تنفيذ الحكم، سنعود للائحة السابقة.

وقال هشام حطب: أى إلغاء لقانون لا يلغى أثاره السابقة، والمحاكم العادية لا يمكن اللجوء إليها فى هذا الأمر، ولكن الطعن من الزمالك كان على قرار الوزير ويمكن اللجوء للمحكمة الإدارية فى هذا الأمر لأنه يمثل الدولة، لكن لدينا الوزير لا يختصم.

وتابع هشام حطب، أنه تم تطبيق قانون الرياضة المصرية والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية المصرية ومدونة السلوكيات في التعامل مع الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك السابق ، واللجنة الأولمبية المصرية اتخذت الخطوات الرسمية والقانونية فيما يخص صلاحيات اللجنة الأولمبية المصرية في الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك السابق أما الأمور المالية وما صدر من وزارة الشباب والرياضة فهو اختصاص وزارة الشباب والرياضة التي تعاملت فيه وفقا لصلاحياتها مع العديد من الأندية والاتحادات الرياضية.

وأشار هشام حطب ، إلى قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف رئيس نادي الزمالك السابق لمدة أربعة سنوات أصبح نهائي لأنه لم يتخذ خطوات الطعن الرسمية وفقا للمواعيد القانونية المقررة وأصبح القرار الصادر ضده نهائي.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن هناك خطاب وصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن نادي الزمالك والقرارات التي صدرت خلال الفترة الحالية واللجنة الأولمبية المصرية ردت وفقا للوائح والقوانين والميثاق الأولمبي لأن كل الخطوات التي تم اتخاذها كانت بأسباب ومستندات.

وأضاف هشام حطب في تصريحاته ، كل الإحترام والتقدير لنادي الزمالك وجماهيرة وأعضائه لأنه أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر وما حدث كان مع رئيس نادي الزمالك السابق وليس مع نادي الزمالك ويجب أن يكون هناك فصل تام بين قرار صادر ضد شخص خالف جميع اللوائح والقوانين وتم تقديم شكاوى عديدة ضده وبين كيان نادي الزمالك الذي لم يتأثر بكل ما صدر من قرارت ضد رئيس النادي السابق وكيان نادي الزمالك باقي ومستمر وله كل الدعم .

واختتم هشام حطب: حسن مصطفى تعرض للأذى بشكل كبير، رغم أنه لم يتدخل إطلاقاً فى قضية نادى الزمالك، وآثر أن يكون بعيد تماماً عن الأمر.