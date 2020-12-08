شكرا لقرائتكم طارق سليمان: الشناوي كان يهدف لحراسة مرمى المنتخب بالمونديال من دكة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي السابق ، أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأحمر كان دائماً يخوض المران بشكل قوي منذ أول يوم له مع الفريق بعد انضمامه من بتروجت ، مشيراً إلى أن الشناوي كان يمتلك طموحاً كبيراً رغم أنه كان احتياطياً لشريف إكرامي الحارس الأساسي وقتها .

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج البيت الكبير علي قناة الأهلى ، إن الشناوي كان يهدف لحراسة مرمي المنتخب الوطني في كأس العالم بروسيا وهو مازال احتياطياً في النادي الأهلي ، موضحاً أنه كان دائما التحدث مع الشناوي ويطالبه بالتركيز حتي تأتي الفرصة ليثبت نفسه .

وأضاف مدرب حراس السابق للأهلي ، أن حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني ، هو صاحب قرار مشاركة الشناوي بصفة أساسية علي حساب شريف إكرامي عندما كان علي رأس القيادة الفنية فى القلعة الحمراء، موضحاً أنه قال للبدري أن الشناوي يستحق الفرصة للمشاركة أساسياً ، وبعد ما حصل عليها أثبت أنه أفضل حارس في مصر .

وكان محمد الشناوى قد كشف عن أكثر حارس مرمى يفضل أسلوبه داخل الملعب، وقال الشناوى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: مانويل نوير من أكثر الحراس اللذين أحبهم جداً، ولولا إنى فى الأهلى وهلعب كأس عالم للأندية ماكنتش هشوفه.

أضاف: لا توجد صعوبة فى انضمام أى لاعب لنا حتى لو قادم من الزمالك، هو يدخل كأنه منا بالظبط بمجرد ارتداءه لقميص الأهلى، ونحفظه مبادئ النادى، ويدخل معنا فى المنظومة، وكهربا لم يأخذ وقت فى التأقلم لأنه أصلا من أبناء النادى، ولم يشعر بغربة، وكنا دائماً فى ضهره.