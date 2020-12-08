شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يهنئ الأهلى بدورى الأبطال: أصبح الأكثر نجاحا فى تاريخ المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادى ريال مدريد، على إرسال برقية تهنئة إلى النادى الأهلى، بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك عقب الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية للبطولة بهدفين مقابل هدف، وجاءت برقية ريال مدريد كالتالى:

من نادى القرن الأوروبى إلى نادي القرن الأفريقى

"نيابة عن رئيسنا فلورنتينو بيريز وجميعنا فى ريال مدريد، نود أن نهنئكم بالفوز على اللقب التاسع من دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الإنجاز العظيم، أصبح الأهلي الأكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقة المرموقة، وهذا إنجاز عظيم يجب أن تفتخروا به.

نود أن تقدموا تهانينا إلى الرئيس ومجلس الإدارة والمدير الفني وطاقمه واللاعبين، وقبل كل ذلك جماهيركم التي نعلم مدى دعمها للفريق وولائها له".

الاهلى

وحصد فريق الأهلى، البطولة الثالثة هذا الموسم بعدما توّج ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 فى تاريخه، بالفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية على طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب في نهائى كأس مصر، السبت الماضى.