شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب يؤكد: لا انتخابات فى اتحاد الكرة قبل الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا يمكن إقامة انتخابات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم قبل دورة الألعاب الأولمبية، وقال حطب فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: لا يمكن أن يكون هناك انتخابات لاتحاد الكرة بدون جمعية عمومية، وعدم انعقادها يعنى عدم إجراء انتخابات، والقانون المصرى يطبق على الجميع، وهدفنا الأول هو مصلحة الرياضة، ولكن القانون له إجراءاته والفيفا يحترم القوانين المحلية، ولذلك مفيش انتخابات اتحاد كرة قبل دورة الألعاب الأولمبية، لأن الموعد القانونى لانعقادها قد مر.

وأضاف حطب: الوضع بعد ذلك حاجتين إما المد للجنة الموجودة أو تستبدل لجنة أخرى، هذا هو الوضع الوحيد الذى يتوافق مع القانون، والمد وقتها سيكون قانونى، واللجنة الأوليمبية ليس لها أى علاقة بتحديد أعضاء اللجنة التى تدير اتحاد الكرة سواء الخماسية أو بعد تقليص عددها من قبل الفيفا.

واختتم: خطاب الاتحاد الأفريقى للطائرة حول انتخابات الاتحاد المصرى للطائرة هو والعدم سواء، لأنه لا يحق للاتحاد الأفريقى التدخل فى الانتخابات المصرية.