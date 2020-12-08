شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان :الشناوى خطط للمشاركة فى كأس العالم من فوق "دكة الاهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سليمان مدرب حراس النادى الأهلى السابق، أن محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر كان دائماً يخوض المران بشكل قوى منذ أول يوم له مع الفريق بعد انضمامه من بتروجت، مشيراً إلى أن الشناوى كان يمتلك طموحاً كبيراً رغم أنه كان احتياطياً لشريف إكرامى الحارس الأساسى وقتها .

وقال طارق سليمان فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلى، أن الشناوى كان يهدف لحراسة مرمى المنتخب الوطنى فى كأس العالم بروسيا وهو مازال احتياطياً فى النادى الأهلى، موضحاً أنه كان دائما التحدث مع الشناوى ويطالبه بالتركيز حتى تأتى الفرصة ليثبت نفسه .

وأضاف مدرب حراس السابق للأهلي، أن حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني، هو صاحب قرار مشاركة الشناوي بصفة أساسية علي حساب شريف إكرامي عندما كان علي رأس القيادة الفنية فى القلعة الحمراء، موضحاً أنه قال للبدري إن الشناوي يستحق الفرصة للمشاركة أساسياً، وبعد ما حصل عليها أثبت أنه أفضل حارس في مصر .

وكان محمد الشناوى قد كشف عن أكثر حارس مرمى يفضل أسلوبه داخل الملعب، وقال الشناوى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: مانويل نوير من أكثر الحراس اللذين أحبهم جداً، ولولا إنى فى الأهلى وهلعب كأس عالم للأندية ماكنتش هشوفه.

أضاف: لا توجد صعوبة فى انضمام أى لاعب لنا حتى لو قادم من الزمالك، هو يدخل كأنه منا بالظبط بمجرد ارتداءه لقميص الأهلى، ونحفظه مبادئ النادى، ويدخل معنا فى المنظومة، وكهربا لم يأخذ وقت فى التأقلم لأنه أصلا من أبناء النادى، ولم يشعر بغربة، وكنا دائماً فى ضهره.