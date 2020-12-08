شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يطلب إعادة النظر فى مواجهات الأهلى والزمالك ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، عن طموحات فريقه فى الموسم الجديد، مطالباً الأمن بإعادة النظر فى 4 مباريات لزعيم الثغر تقرر إقامتها على ملعب برج العرب، وقال مصيلحى فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: الموسم الماضى كان صعب على الاتحاد وأتمنى أن يؤدى الفريق بشكل طيب فى الموسم الجديد، وحسام وإبراهيم يقدمان مجهود رائع، واللاعبين بدأت تركز مع الفريق، وهذا ظهر أمام المقاولون والأهلى فى الكأس، ولكن هناك بعض الأمور التحكيمية التى لم نرضى عنها تسببت فى خروجنا.

أضاف: حسام وإبراهيم كانا الصفقة الأهم، وأتمنى لهما التوفيق وهناك تواصل بينهم وبين جهاز الناشئين، والصفقات جميعها اختارها حسام حسن بعناية.

وواصل: الدورى هذا الموسم صعب جداً أصعب من أى موسم، وكل الفرق قامت بتدعيمات قوية، وخاصة الفرق الصاعدة من دورى القسم الثانى، وإبراهيم حسن وضع لائحة جديدة للاعبين، وسنعقد اجتماعاً يوم الأربعاء مع اللاعبين لنحدد طموحتنا وأهدافنا فى الموسم الجديد.

استكمل: الاتحاد السكندرى مقارنة بالأندية الأخرى لدينا مصاريف كثيرة على 18 لعبة، لسنا مسئولين عن فريق الكرة فقط، ونحمد ربنا على أننا عبرنا من هذه المرحلة الصعبة بسبب كورونا.

واختتم: أريد أن أوجه رسالة لوزير الداخلية، ملعبنا الرئيسى هو استاد الأسندرية، ولكن جدول الدورى حدد لنا 4 مباريات على برج العرب مع الأهلى والزمالك والمصرى، والإسماعيلى ، مُتابعاً: المباريات تُلعب بدون جماهير فما الأزمة فى خوضها على استاد الأسكندرية.