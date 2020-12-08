شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: مصطفى محمد والشناوى يقتربان من دورى أوروبى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى سيف زاهر عن تلقى كل من محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، ومصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك، لعرضين كبيرين من دورى أوروبى كبير، وقال زاهر عبر برنامجه "ملعب أون تايم": محمد الشناوى تلقى عرضا ضخما من أحد الأندية الأوروبية، ومصطفى محمد أيضاً تلقى هو الآخر عرضا كبيرا من نفس الدورى الذى جاء للشناوى عرض منه".

وفى وقت سابق، استطلع الإعلامى عمرو أديب موقف محمد الشناوى حول حلم الاحتراف الخارجى، عبر برنامجه "الحكاية" وقال عمرو أديب للشناوى: "لو جيبتلك عرض دلوقتى من ليفربول هتعمل إيه"، ليرد الشناوى: "أنا موجود فى الأهلى وإن شاء الله هلعب فى كأس العالم للأندية، والجهاز الفنى يتحدث معنا من الآن احنا عايزين نعمل حاجة فى البطولة بجد، ومش صعب مواجهة البايرن أهم حاجة أنت بتعمل شغلك".

وأضاف الشناوى: "أنا تحت أمر الأهلى فى أى وقت، ومش همشى إلا من خلال النادى، وأى عرض يرجع للأهلى ورأى النادى أنا معاه وهما عارفين مصلحتى".

واصل الشناوى: "لا أتعصب كثيراً فى الملعب ولكن فقط أتعصب عندما أجد لاعب لا ينفذ التعليمات، وأتحدث معه وبعدها مباشرة يلتزم بالتعليمات".

واستكمل: "احنا بنلعب بإسم النادى الأهلى، ليس أنا فقط ولكن جميع اللاعبين، كنت بحب فايلر وجهازه بالكامل، وقدم معنا أداء مميز قبل وبعد كورونا، ولكن فايلر كان مستغرب أننا نلعب دائما على المكسب، عرف بهذا الأمر من تفكيرنا كلاعبين، إذا تعادلنا هذا يعنى أن هناك حاجة غلط".

وأردف: "موسيمانى يعامل اللاعبين نفسيا بشكل جيد جدا وقريب جدا منا ويعرف قيمة الأهلى جدا، ولم نندهش من تعيين مدرب من جنوب أفريقيا، بالعكس كنا نفضل هذا الأمر، وفى هذا الوقت كنا نحتاج شخص خبير بأفريقيا بعد رحيل فايلر، وبمجرد استلامه للفريق كان يعرفنا جيداً ويعرف قيمة الفريق وأهمية بطولة أفريقيا وهذا فرق معنا جداً".

واختتم: "أى شاب فى مصر محمد صلاح بالنسبة له قدوة، هو متواضع جداً وبيتكلم معانا وأهم حاجة ان شخصيته اتطورت جداً وأنه مركز فى شغله بس، مثلا بعد غيابه عن مباراة توجو، كان عايز يوصل بدرى عشان يلحق مباراة ليفربول، هذا هو الاحتراف".